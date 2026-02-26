Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье легковушка столкнулась с грузовым поездом, пострадавших нет

На железнодорожном перезде между станциями Буденновск и Новая Жизнь в Ставропольском крае легковой автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем. ДТП случилось днем 26 февраля, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Схода подвижного состава нет. На движение поездов авария не повлияла.

Мария Хоперская

