Владельца массажного салона осудили за организацию проституции в Екатеринбурге

Академический райсуд Екатеринбурга приговорил Владимира Передерия к 1 году 6 месяцам принудительных работ за организацию проституции под видом легального массажного салона. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, приговор был вынесен в декабре 2025 года по ст. 241 УК РФ. Но обвиняемый оспорил приговор.

Суд установил, что с января 2020 года обвиняемый арендовал помещение в Академическом районе, размещал в интернете объявления о найме мастеров массажа и рекламировал салон, прямо указывая на оказание платных сексуальных услуг. Доходы распределялись между девушками, администраторами и самим владельцем. Деятельность была пресечена еще летом 2020 года во время операции «Проверочная закупка», когда в салоне была задержана женщина, оказывавшая интимные услуги.

После возбуждения уголовного дела Владимир Передерий скрылся и был объявлен в розыск. Позже его задержали в московском метро, но вскоре отпустили. В августе прошлого года его поймали пограничники при попытке пересечь границу с Беларусью. В суде он признал вину, пояснив, что покинул город из-за угроз неустановленных лиц и решил уехать на заработки в соседнюю страну, пересекая границу не через официальный пункт.

Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы. В соответствии со ст. 53.1 УК РФ реальное наказание заменили принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% заработной платы в доход государства. После оглашения приговора осужденный был освобожден из-под стражи.

Осужденный подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. В результате рассмотрения дела суд исключил из приговора лишение свободы, что связано с изменениями в уголовном законодательстве, улучшающими положение осужденного. Итоговым решением стало назначение 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы.