Кавказский инвестфорум-2026 соберет свыше 6 тысяч участников

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин прогнозирует рост числа участников Кавказского инвестиционного форума-2026 до 6 тыс. человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Форум пройдет в Минеральных Водах с 17 по 19 мая на площадке МВЦ «МинводыЭКСПО». Организаторы пригласили делегации из 50 иностранных государств-партнеров. Антон Доронин акцентировал внимание на смене приоритетов: форум сосредоточится на кадровом потенциале региона, поддержке малого и среднего бизнеса, а также молодых и креативных предпринимателей. Фонд «Росконгресс» выступает организатором при поддержке правительства Ставропольского края и Минэкономразвития России.

В 2025 году КИФ посетили 4 тыс. человек, включая руководителей федеральных и региональных органов власти, бизнесменов, экспертов и журналистов из России, стран СНГ и каспийской пятерки. Тогда деловая программа объединила более 400 спикеров и десятки сессий. По итогам подписали 86 инвестиционных соглашений на 206,8 млрд руб. Ставропольское правительство закрыло сделки еще на 300 млрд руб., в основном по туризму, агропереработке и инфраструктуре.

Рост аудитории до 6 тыс. человек продолжит тренд масштабирования. В прошлом году география гостей охватила 32 страны, а повестка сместилась от мегапроектов в энергетике к предпринимательству. Теперь добавят треки для IT-стартапов, креативных индустрий и молодежных инициатив. Региональные власти видят в этом шанс привлечь финансирование и рынки сбыта для малого бизнеса.

Культурная и спортивная программы КИФ расширятся, акцент ляжет на традиции Северного Кавказа. Секция «Диалог с губернатором» покажет стратегические планы субъектов по занятости и доходам населения. Федеральный центр использует форум для оценки мер поддержки Кавказа в логистике, туризме и АПК.

Увеличение участников и международного присутствия укрепит статус КИФ как ключевой площадки для инвестдиалога. Подписание крупных соглашений подтвердит институционализацию процесса.

Станислав Маслаков