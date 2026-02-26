«СИБУР-Нефтехим» будет отправлять на переработку 30 тысяч тонн СО2 в год

АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск, Нижегородская область) запустит на своей производственной площадке технологический проект по сбору CO2, который ранее выбрасывался в атмосферу. Всего предприятие планирует собирать до 30 тыс. т углекислого газа в год.

По данным компании, собранный неочищенный газ будет передаваться технологическому партнеру для многоступенчатой очистки до пищевого качества и сжижения. Полученная углекислота может применяться в производстве сухого льда, изготовлении газированных напитков и других отраслях. От запуска проекта в компании ожидают сокращения прямых выбросов CO2 в атмосферу на 7-10%.

По мнению члена правления СИБУРа — управляющего директора Игоря Климова, новый проект станет частью долгосрочной стратегии в области устойчивого развития. Он поможет эффективно использовать ресурсы предприятия и снижать углеродный след при производстве продукции.

В компании также считают, что внедрение проекта по сбору СО2 на «СИБУР-Нефтехиме» и его дальнейшей переработке поможет перейти к масштабному внедрению технологий улавливания и очистки углекислого газа в других отраслях.

