Пансионат в Геленджике требует через суд остановить снос кафе

Геленджикский пансионат «Приветливый берег» подал иск в арбитражный суд Краснодарского края с требованиям отменить решение приставов о сносе кафе. Как писал «Ъ-Новороссийск», руководство пансионата апеллирует заключением эколога о возможном ущербе Черному морю в результате демонтажа здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ЗАО «Пансионат Приветливый берег» требует отменить постановление от 11 апреля 2025 года об отказе в прекращении исполнительного производства по сносу здания кафе. Исполнительное производство возбудили в сентябре 2023 года по решению арбитражного суда Краснодарского края.

Кафе на улице Луначарского в Геленджике было построено в период с 2018 по 2021 годы без оформления разрешительных документов. В 2022 году суд признал здание самовольной постройкой, хотя пансионат пытался признать право собственности на объект.

В феврале 2025 года эколог Тимур Гогитидзе выдал экспертное заключение о невозможности сноса здания без негативных последствий для окружающей среды. Данный документ послужил поводом для повторного обращения в суд со стороны руководства пансионата.

Юрист Артем Гульянц сообщал корреспонденту «Ъ-Новороссийск», что суд первой инстанции признал постановление пристава незаконным по формальным основаниям. По словам эксперта, существует вероятность, что кассационная инстанция оставил в силе постановление апелляционного суда.

Кристина Мельникова