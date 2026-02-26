В Кабардино-Балкарии в ДТП два человека погибли и двое получили травмы
В результате столкновения автомобилей в Зольском районе два человека погибли, еще двое получили незначительные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Кабардино-Балкарии.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции КБР
По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь по федеральной автодороге «Кавказ» в Зольском районе, не доезжая до ФКПП «Малка», при развороте столкнулся с автомобилем Hyundai, двигавшимся во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» и его 68-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.
Водитель и пассажир Hyundai доставлены в медицинское учреждение для осмотра.