Горшенев, Гольдони или Герда
Как провести на Северном Кавказе 27, 28 февраля и 1 марта
В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона смогут посетить концерты популярной и альтернативной музыки, посмотреть классические и современные спектакли, побывать на кинопремьерах и выставках. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».
Рок-исполнитель Алексей Горшенев во время выступления на концерте
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Где послушать музыку
27 февраля в 19:00 во Дворце детского творчества в Ставрополе — концерт «Оркестр CAGMO. Симфония Linkin Park при свечах». Фортепиано, струнные, флейта и ударные объединились для того, чтобы сделать подарок всем, кто скучает по культовой рок-группе 2000-х.
Стоимость билетов — 1900 руб. (6+)
27 февраля в 19:00 Rock в ставропольском Bar by Abrikos Inc. выступит российская альтернативная рок-группа Asper X. Музыканты не боятся экспериментировать и считают, что время жанровых разграничений прошло. В концерте прозвучат композиции, в которых сочетаются элементы рока и электронной музыки.
Стоимость билетов — от 2100 руб. (16+)
28 февраля в 19:00 во Дворце детского творчества в Ставрополе — юбилейный концерт Алексея Горшенева. У него 11 альбомов, ставших визитной карточкой рок-коллектива «Кукрыниксы», который радует поклонников на протяжении 20 лет.
Стоимость билетов — 2500 руб. (12+)
1 марта в 16:00 в зале «Камертон» Пятигорска — камерная программа «Весенняя романсиада». В программе прозвучат романсы русских композиторов, в которых есть весеннее настроение, а также радость, надежда и любовь.
Стоимость билетов —800 руб. (6+)
Какие спектакли посетить
28 февраля в 18:00 в театре драмы им. Лермонтова в Ставрополе — драма «Мастер и Маргарита» по одноименному произведению Михаила Булгакова. Московский театр комедии создал спектакль, который во многих городах России собирает полные залы.
Стоимость билетов — от 4000 руб. (16+)
28 февраля в 18:00 в театре им. В.В. Тхапсаева во Владикавказе — спектакль по пьесе Алексея Зайцева «Не говорите, что не слышали». Главные герои — молодые, озорные, беззаботные люди. Действие происходит в осетинском селе, где живут простые люди, которые почитают предков и следуют традициям.
Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)
28 февраля в 19:00 в Ставропольском театре оперетты — музыкальная комедия «Труффальдино из Бергамо» по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ». Остряк и балагур нанимается слугой сразу к двум богачам, живущим в гостинице в соседних номерах. Постепенно Труффальдино узнает о том, кем в действительности являются эти господа.
Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)
1 марта в 11:00 в зале им. Ф.И. Шаляпина в Ессентуках — сказка «Снежная королева». Когда она уносит Кая в ледяное царство, Герда, не раздумывая бросается, на поиски брата. Ее ждут встречи с Троллем, Цветочницей, Воронами, разбойниками и Атаманшей. Но горячее сердце способно преодолеть любые преграды и растопить самый твердый лед.
Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют-Юг», «Ставрополец», «Этажи» стартовали показы отечественного боевика «Гуантанамера». Экстремального тревел-блогера Дашу пригласили на Кубу для съемок сюжета о глубоководном погружении. Даша не подозревает, что на Острове Свободы она оказалась в связи с поисками пропавшего много лет назад секретного документа.
Стоимость билетов — от 520 руб. (0+)
Еще одна новинка — приключенческая лента «Человек, который смеется». Дмитрий — популярный актер, снимается в боевиках. На его каменном лице — ноль эмоций. Однажды на съемках в актера стреляют дробью. После несложной операции Дмитрий готов вернуться в кадр, но есть «побочный эффект»: постоянная улыбка и смех по любому поводу.
Стоимость билетов — от 540 руб. (16+)
Следующая премьера — драма «Малыш». Аполитичный рэпер из Донецка идет добровольцем в Мариуполь. Задача — вытащить из осажденного города родную мать.
Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)
Чем еще можно заняться
28 февраля в 11:00 в Ставропольской государственной филармонии — экскурсия «За сценой». Участники экскурсии смогут увидеть дореволюционные артефакты, найти Стену Памяти, пройтись по старинным чугунным лестницам и побывать в закулисных пространствах.
Стоимость билетов — от 650 руб. (12+)
28 февраля в 15:00 в галерее П.М. Гречишкина в Ставрополе состоится открытие выставки живописи и графики «Цветочная палитра». В экспозиции представлены работы ставропольской художницы Марины Мурчич.
Стоимость билетов — от 100 руб. (6+)
1 марта с 10:00 до 18:00 в историческом комплексе «Россия — моя история» — выставка стендового моделизма. Для посетителей это возможность погрузиться в мир тщательно воссозданных образцов военной и гражданской техники. Среди экспонатов — легендарные танки времен Великой Отечественной войны, современные боевые корабли, самолеты-истребители и элегантные автомобили прошлого века.
Вход — свободный (6+)