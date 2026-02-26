Нижегородке дали пять лет колонии за участие в схеме телефонного мошенничества

Кулебакский городской суд Нижегородской области приговорил ранее судимую гражданку к пяти годам колонии общего режима за участие в обмане граждан путем телефонного мошенничества. Кроме того, с нее взыскали 2 млн руб. по гражданскому иску, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в августе 2025 года подсудимая через сеть интернет связалась с неустановленным лицом и согласилась участвовать в обмане граждан. Под видом сотрудника телефонной компании она позвонила потерпевшей по городскому номеру и обманом получила от нее паспортные данные и номер мобильного телефона.

Далее неустановленные лица неоднократно звонили потерпевшей под видом сотрудников ФСБ и последовательно сообщали о якобы незаконных переводах с ее банковских счетов. Они убедили гражданку перевыпустить банковские карты, снять наличные и отдать их «курьерам-инкассаторам» для их сохранности. Потерпевшая выполнила указания и передала подсудимой 2 млн руб.

Фигурантку судили по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой лиц с причинением значительного ущерба). Приговор в законную силу пока не вступил.

Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре 2025 года за участие в аналогичной схеме мошенничества к пяти годам колонии приговорили жителя Бора.

Галина Шамберина