На Ставрополье работают 44 концессии на 236 млн рублей

Ставропольский край активизирует государственно-частное партнерство: власти заключили 44 концессионных соглашения на 236 млн руб., уже реализовали 40 проектов, сообщает сообщили в региональном минэкономразвития со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министр подчеркнул вклад Ставрополья в общероссийский тренд: в 2025 году по стране стартовали 249 концессий и ГЧП-контрактов с инвестициями 567 млрд руб., из них частные вложения достигли 489 млрд руб.

Лидеры по инвестициям в России — ЖКХ с 61% объема и транспорт с 34%, отметил Решетников, комментируя доклад премьера Михаила Мишустина. В целом по РФ действуют около 4,5 тыс. таких соглашений на 7,7 трлн руб., частники обеспечили 5,6 трлн руб.; транспорт забрал 64% вложений с начала механизма ГЧП, ЖКХ — 20%, социалка — 14%. Ставрополье следует общему вектору: из 44 местных концессий 12 приходятся на автодороги, 10 — на сельское хозяйство, 9 — на культуру и отдых, по 5 и 3 — на инженерные сооружения, электроэнергетику с газо- и энергоснабжением.

Региональный минэкономразвития под руководством Антона Доронина усиливает темпы после 2025 года, когда Центр развития ГЧП (созданный в 2024-м по инициативе губернатора Владимира Владимирова) помог заключить 36 соглашений на 188 млн руб. Это подняло край на 28 позиций в рейтинге ГЧП — с 73-го на 45-е место. Реализованные 40 проектов (38 концессий, по одной ГЧП и МЧП) привлекли уже свыше 2,9 млрд руб. инвестиций, хотя начальная сумма соглашений ниже — власти фокусируются на модернизации госсобственности с возвратом объектов по окончании срока.

В работе проекты на 100+ млрд руб., включая многофункциональный спорткомплекс на Кавказских Минеральных Водах. Краевая программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» стимулирует такие сделки: частники модернизируют дороги, фермы, зоны отдыха, энергетику. В Ставрополе мониторят 27 инвестпроектов на 45 млрд руб. с 3,4 тыс. рабочих мест. Концессии укрепляют бюджет Ставрополья, привлекая частные деньги в ключевые отрасли без потери контроля над активами.

Станислав Маслаков