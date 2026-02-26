В Карачаево-Черкессии начальник райотдела полиции похитил вещдоки на 1 млн рублей

В Карачаево-Черкесской Республике начальник районного отдела полиции стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в 2024 году в производстве у фигуранта находилось уголовное дело, в рамках которого были изъято несколько ценных пород деревьев стоимостью свыше 1 млн руб. Обвиняемый сказал своему подчиненному уничтожить протоколы об изъятии и перевести дерево по указанному им адресу. Вещественными доказательствами он распорядился по своему усмотрению.

Контроль за расследованием уголовного дела осуществляется прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики.

Мария Хоперская