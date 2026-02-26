Отгрузка нефти на объектах КТК в Новороссийске увеличилась на 12% в 2025 году

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) нарастил отгрузку нефти через Новороссийск на 12% по итогам 2025 года. Перевалка сырья выросла до 70,5 млн т, сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы КТК, объем отгрузки нефти за 12 месяцев прошлого года оказался ниже планируемого на 3,9 млн т. Для сравнения, по итогам 2024 года через терминал, расположенный в Новороссийске, было отгружено 63 млн т нефти.

В 2025 году объекты КТК несколько раз подвергались атакам со стороны ВСУ. В ходе одного из налетов, произошедшего в конце ноября прошлого года, было повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2 на причале под Новороссийском. Дальнейшая эксплуатация объекта не представлялась возможным.

София Моисеенко