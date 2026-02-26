В Туапсинском округе спасатели разыскивают тропическую черепаху

В Туапсинском округе Краснодарского края специалисты ищут зеленую морскую черепаху, которая случайно заплыла в акваторию Черного моря. Информацию опубликовала администрация муниципалитета. По оценке специалистов, тропическая рептилия может погибнуть из-за низкой температуры воды и воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ

Речь идет о зеленой морской черепахе — виде зеленая морская черепаха, обитающем преимущественно в тропических и субтропических районах Мирового океана. Эти животные широко распространены в Атлантическом и Тихом океанах и не приспособлены к продолжительному пребыванию в холодной воде.

Жители поселка Джубга заметили рептилию у берега и попытались удержать ее до прибытия специальных служб, однако черепаха уплыла. После получения информации специалисты организовали обследование прибрежной полосы и морской акватории. Они проводят мониторинг побережья, чтобы как можно быстрее обнаружить животное и предотвратить его гибель.

В администрации округа пояснили, что подобные случаи уже фиксировали на черноморском побережье. Ранее черепахи, заплывавшие из теплых вод, погибали из-за переохлаждения. В связи с этим специалисты подчеркивают важность оперативного поиска.

Зеленая морская черепаха отличается крупными размерами: длина панциря варьируется от 80 до 150 см, масса — от 70 до 200 кг. В отдельных случаях особи достигают 200 см в длину и веса до 400–500 кг. Специалисты продолжают поисковые мероприятия и контролируют ситуацию в прибрежной зоне.

«Ъ-Сочи» писал, что Центр восстановления леопарда на Кавказе имени У.А. Семенова в Сочи переходит под управление Минприроды РФ, с созданием отдельного федерального государственного бюджетного учреждения для консолидации усилий по восстановлению популяции леопарда. Учреждение будет заниматься научной, ветеринарной и природоохранной работой, а также продолжит программу разведения и выпуска леопардов в естественную среду обитания.

Мария Удовик