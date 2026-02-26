За год нижегородские приставы передали на СВО 40 конфискованных автомобилей

Нижегородские судебные приставы за 2025 год передали 50 конфискованных транспортных средств на нужды СВО. По данным регионального управления ФССП, из них 40 легковых автомобилей, шесть мотоциклов, один снегоболотоход и три лодки.

В феврале 2026 года Минобороны РФ был передан еще один автомобиль — Toyota Highlander, конфискованный у нижегородца, которого сотрудники ГИБДД задержали за рулем машины в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя привлекли к уголовной ответственности. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Учитывая степень общественной опасности совершенного противоправного деяния, суд принял решение о конфискации транспортного средства в собственность государства.

Андрей Репин