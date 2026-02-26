В Волгограде ищут арендатора бывшей базы ПАТП-7 за 355 тыс. в месяц

В Волгограде объявили торги на право аренды имущественного комплекса закрытого пассажирского автотранспортного предприятия №7 (ВПАТП-7). Объекты недвижимости, расположенные на ул. Генерала Шумилова, 7а в Кировском районе города, до сих пор числятся на балансе предприятия, находящегося в стадии ликвидации, и будут сданы на девять месяцев, следует из аукционной документации в ГИС «Торги».

Победитель получит во временное пользование трехэтажный административно-производственный корпус 1975 года постройки площадью 5,1 тыс. кв. м, закрытую стоянку «Модуль» (3,5 тыс. кв. м), диспетчерский пункт (141,8 кв. м), а также основное строение площадью 1,1 тыс. кв. м. В аренду передаются инженерные сети (кабельная линия, теплотрасса, канализация, водопровод) и асфальтобетонная площадка размером более 16,7 тыс. кв. м.

Начальный ежемесячный платеж установлен на уровне 355,2 тыс. руб. Согласно условиям, арендатор может использовать объекты для любой не запрещенной законом деятельности, включая сдачу помещений в субаренду. В описании объекта уточняется, что в отношении части имущества действуют ограничения, наложенные приставами в этом месяце.

По данным V1.RU, ВПАТП-7 фактически прекратило самостоятельную работу в 2024 году, войдя в состав МУП «Метроэлектротранс». Еще в 2017 году на арендованной базе разместился перевозчик «Волгоградский автобусный парк».

Ранее комплекс уже пытались реализовать с торгов. В 2020 и 2022 годах объект выставляли на продажу как единый лот за 30–30,5 млн руб., однако сделки так и не состоялись.

Нина Шевченко