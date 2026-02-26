В Астраханской области с 1 сентября 2026 года легализуют гостевые дома в частном секторе

В Астраханской области легализуют и установят контроль за гостиничной деятельностью в частном секторе. Сегодня депутаты областной думы приняли во втором чтении законопроект о введении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальном жилье. Документ размещен на официальном сайте парламента.

В декабре прошлого года Владимир Путин включил Астраханскую область в число субъектов, где проведут подобный эксперимент. Он направлен на создание механизма правового регулирования деятельности гостиниц в частном секторе, а также на развитие туристической индустрии в регионе. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Согласно новому законопроекту, владельцы гостевых домов должны будут привести их в соответствие санитарным, техническим и противопожарным требованиям законодательства. После этого объекты внесут в специальный реестр с уникальным номером. Благодаря этому предприниматели официально получат право оказывать свои услуги и рекламировать их на туристических платформах.

Председатель областной думы Игорь Мартынов отметил, что для адаптации бизнеса предусмотрен переходный период до 2027 года. Минфин Астраханской области за это время окажет содействие владельцам гостевых домов и разъяснит им нововведения. «Министерству экономического развития региона поручено разработать соответствующие методические рекомендации. Владелец гостевого дома должен получить от органов местного самоуправления, органов исполнительной власти четко выверенные инструкции, чтоб он их прочитал и понимал, какую пожарную сигнализацию надо поставить, сколько огнетушителей купить, должен ли быть газ, сплит-система, горячая и холодная вода», — пояснил господин Мартынов.

В соответствии с федеральным законодательством гостевой дом может располагаться в индивидуальных жилых домах и их частях, расположенных на землях с разрешенным использованием под ИЖС, личное подсобное хозяйство или садоводство. При этом в гостевом доме должно быть не больше 15 комнат, а вместимость не должна превышать 45 человек. Размещая рекламу услуг гостевого дома на различных площадках, владелец обязан указать идентификационный номер объекта, присвоенный ему в реестре классифицированных средств размещения.

Марина Окорокова