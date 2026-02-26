В Гостагаевской открыли поликлинику после капитального ремонта
Поликлиника в станице Гостагаевской Анапского района открылась после капитального ремонта. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона подчеркнул, что медицинское учреждение будет обслуживать более 20 тысяч жителей станицы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Работы в рамках реконструкции поликлиники завершили за шесть месяцев. По словам губернатора Кубани, подрядчики усилили фундамент и стены медучреждения, заменили коммуникации и отремонтировали кабинеты врачей. Капитальный ремонт производился за счет средств региональной программы «Развитие здравоохранения».
До конца года в станице Гостагаевской также планируется обновление участковой больницы. Всего в 2026 году в Краснодарском крае по региональной программе проведут капремонт еще 15 медицинских учреждений.