В Гостагаевской открыли поликлинику после капитального ремонта

Поликлиника в станице Гостагаевской Анапского района открылась после капитального ремонта. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона подчеркнул, что медицинское учреждение будет обслуживать более 20 тысяч жителей станицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы в рамках реконструкции поликлиники завершили за шесть месяцев. По словам губернатора Кубани, подрядчики усилили фундамент и стены медучреждения, заменили коммуникации и отремонтировали кабинеты врачей. Капитальный ремонт производился за счет средств региональной программы «Развитие здравоохранения».

До конца года в станице Гостагаевской также планируется обновление участковой больницы. Всего в 2026 году в Краснодарском крае по региональной программе проведут капремонт еще 15 медицинских учреждений.

София Моисеенко