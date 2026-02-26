Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Турнирная таблица

Команда И В Н П М О
18 12 4 2 37:12 40
18 11 6 1 34:12 39
18 10 7 1 39:23 37
18 11 3 4 30:17 36
18 9 8 1 24:7 35
18 8 5 5 26:23 29
18 6 5 7 16:22 23
18 6 4 8 22:25 22
18 5 6 7 22:26 21
18 5 6 7 27:26 21
18 5 6 7 15:20 21
18 4 5 9 20:33 17
18 3 6 9 8:21 15
18 4 2 12 12:28 14
18 2 6 10 17:29 12
18 2 3 13 16:41 9

19-й тур

  • 27.02: «Зенит»—«Балтика».
  • 28.02: «Оренбург»—«Акрон», «Краснодар»—«Ростов», «Локомотив»—«Пари Нижний Новгород», «Динамо» (Мх)—«Рубин».
  • 01.03: «Динамо» (М)—«Крылья Советов», «Сочи»—«Спартак», «Ахмат»—ЦСКА.
  • Газета «Коммерсантъ» №34 от 27.02.2026, стр. 12

