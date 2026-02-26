Турнирная таблица
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|18
|12
|4
|2
|37:12
|40
|18
|11
|6
|1
|34:12
|39
|18
|10
|7
|1
|39:23
|37
|18
|11
|3
|4
|30:17
|36
|18
|9
|8
|1
|24:7
|35
|18
|8
|5
|5
|26:23
|29
|18
|6
|5
|7
|16:22
|23
|18
|6
|4
|8
|22:25
|22
|18
|5
|6
|7
|22:26
|21
|18
|5
|6
|7
|27:26
|21
|18
|5
|6
|7
|15:20
|21
|18
|4
|5
|9
|20:33
|17
|18
|3
|6
|9
|8:21
|15
|18
|4
|2
|12
|12:28
|14
|18
|2
|6
|10
|17:29
|12
|18
|2
|3
|13
|16:41
|9
19-й тур
- 27.02: «Зенит»—«Балтика».
- 28.02: «Оренбург»—«Акрон», «Краснодар»—«Ростов», «Локомотив»—«Пари Нижний Новгород», «Динамо» (Мх)—«Рубин».
- 01.03: «Динамо» (М)—«Крылья Советов», «Сочи»—«Спартак», «Ахмат»—ЦСКА.