В маршрут турпоезда «Жемчужина Кавказа» добавили КЧР

В маршрут туристического поезда «Жемчужина Кавказа» добавили Карачаево-Черкесию. По определенным датам поезд вместо Адыгеи будет заезжать в Черкесск, сообщили в СКЖД.

Первый рейс «Москва – Черкесск – Владикавказ – Грозный – Дербент – Нальчик – Москва» состоится 27 апреля. Туристы смогут побывать у горного озера Кара-Кель и в Тебердинском заповеднике, а также посетить горнолыжные курорты Домбай или Архыз. Маршрут с остановкой в Майкопе сохранится. Первый рейс запланировали на 5 мая.

Дополнительные остановки поезд будет делать в Воронеже и Ростове-на-Дону. Жители Урала и Поволжья также смогут отправиться в путешествие. Рейс из Тюмени с остановками для посадки пассажиров в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре состоится 30 апреля. В маршрут поезда войдут такие города, как Черкесск, Нальчик, Грозный и Дербент.

