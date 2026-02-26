Суд в Петербурге оштрафовал на 40 тысяч рублей кусавшую полицейских женщину

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тыс. рублей Яну Листопадову, кусавшую и бившую двух полицейских. Ее признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в ночь с 23 на 24 декабря 2025 года фигурантка находилась у дома в поселке Шушары в состоянии алкогольного опьянения. Двое полицейских захотели составить на нее протокол за появление в общественных местах в нетрезвом виде (ст. 20.21 КоАП РФ).

В ответ женщина сначала ударила ногой и укусила за палец одного из сотрудников, а потом ударила дверью служебного автомобиля и ударила ею второго сотрудника, которого впоследствии тоже укусила.

В ходе разбирательства Яна Листопадова полностью признала вину и раскаялась в содеянном, что было учтено судом. Также во внимание приняли наличие у нее малолетних детей.

Артемий Чулков