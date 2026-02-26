Со всей ответственностью

Опыт социальных программ компании «ФосАгро» представили на форуме «Ответственная деловая практика: социальные аспекты вклада бизнеса в достижение национальных целей» в рамках Недели российского бизнеса РСПП.

В обсуждении приняли участие первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, руководители компаний.

Вот уже почти два года наша страна идёт по пути достижения национальных целей. Среди приоритетов: укрепление здоровья и поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, технологическое лидерство.

Вопрос участия бизнеса в этом направлении – стратегический. Крупные компании традиционно обеспечивают социальное благополучие в том числе через корпоративные социальные программы, технологические достижения, социальные инвестиции в регионах. Одним из показательных примеров такой эффективной работы в регионах присутствия является ведущий производитель минеральных удобрений Компания «ФосАгро». Авторы делятся наработками.

На форуме «Ответственная деловая практика: социальные аспекты вклада бизнеса в достижение национальных целей» генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг представил опыт социальных программ компании, признанных победителями премии «Лидеры ответственного бизнеса» за 2023 и 2024 годы.

- Вот уже 25 лет – с момента создания ФосАгро в 2001 году – забота о трудовом коллективе и всех жителях регионов присутствия – наш безусловный приоритет. Именно на этом фундаменте мы каждый год ставим производственные рекорды, создаём новые мощности, развиваем инновации, увеличиваем налоговые отчисления. Два года подряд на реализацию социальных и благотворительных проектов ФосАгро выделяет рекордные 14 млрд рублей. Мы помогаем масштабной работе государства по воспитанию здоровой физически и духовно молодёжи в рамках проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), подготовке профессиональных кадров начиная со школьной скамьи, созданию комфортной городской среды и развитию местных систем здравоохранения. Как наш вклад в достижение национальных целей, направленных на поддержку семьи, можно отметить профильную корпоративную программу ФосАгро. Она предусматривает материальную помощь семьям сотрудников, жилищную программу компании, организацию детского и семейного отдыха и досуга, создание условий для занятий спортом, программы ДМС, оздоровления и т.д. Всё это прописано в действующих на всех предприятиях Группы коллективных договорах, признанных экспертами лучшими в отрасли», - подчеркнул Александр Гильгенберг.

Кстати, в этом году главный документ, закрепляющий отношения сотрудников и работодателя – Коллективный договор «ФосАгро» усовершенствуется. Во всех предприятиях Компании начинаются обсуждения новых предложений, которые в конце года внесут в обновлённый колдоговор. Цель – повысить благополучие сотрудников и их семей.

Всё это максимально созвучно с общим настроем и говорит о том, что государство и бизнес идут не просто по одному пути, а шагают в одном ритме. Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова подчеркнула значение корпоративной поддержки работников.

- Одной из ключевых национальных целей, объявленных президентом России, является сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. Участие бизнеса в ее достижении – это стратегический вклад в будущее России и в развитие самих компаний, так как корпоративная поддержка работников помогает формировать устойчивый, мотивированный коллектив, – заявила вице-премьер.

