В ЗСК подвели итоги работы краевого управления Минюста в 2025 году

На 76-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты рассмотрели итоги работы регионального управления Министерства юстиции РФ в 2025 году. В заседании приняли участие губернатор края Вениамин Кондратьев, и. о. прокурора региона Александр Трухин, начальник управления Минюста по краю Игорь Бабаев и председатель Контрольно-счетной палаты Сергей Усенко.

Депутаты приняли постановление «О состоянии работы по обеспечению единства правового пространства на территории края и других аспектах деятельности Управления Минюста РФ по Краснодарскому краю в 2025 году». Игорь Бабаев сообщил, что в федеральный регистр нормативных актов был включен 3841 региональный документ, а в реестр муниципальных актов — 16 437. Всего в систему внесено 335 395 актов. На правовую экспертизу поступило около 4500 документов, в том числе касающихся социальной сферы и льгот участникам специальной военной операции и членам их семей.

Управление активно участвовало в согласовании проектов нормативных актов ЗСК — в 2025 году ведомство рассмотрело 475 документов, включая поправки в Устав края. В регионе зарегистрировано более 7500 некоммерческих организаций, в том числе 3000 общественных объединений, около 860 религиозных организаций, 20 отделений политических партий, 500 казачьих обществ и 3000 иных НКО.

Ведомство оказывало поддержку избирательным комиссиям всех уровней, контролировало деятельность адвокатов и нотариусов, обеспечивало бесплатную юридическую помощь социально незащищенным гражданам и участникам спецоперации. Продолжалась работа с органами власти и службой исполнения наказаний по развитию сети центров пробации.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что сотрудничество парламента с управлением Минюста способствует единству правового пространства и стабильности в регионе. Он отметил значимость экспертной работы ведомства по анализу нормативных актов и обеспечению льгот участникам спецоперации, а также помощи избирательным комиссиям, что, по его словам, поддерживает поступательное развитие края.

Вячеслав Рыжков