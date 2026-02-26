Объем средств жителей Кубани на вкладах достиг 1,9 трлн рублей

На 1 января 2026 года объем средств жителей Краснодарского края на банковских счетах достиг 1,9 трлн руб., что на 15,7% превышает показатель начала 2025 года (почти 1,7 трлн руб.). Темпы роста снизились: в начале 2025 года годовая динамика составляла 25,4%. В Южном главном управлении Банка России объяснили это снижением ключевой ставки ЦБ и сокращением доходности вкладов, пишет БФМ Краснодар.

В четвертом квартале 2025 года объем депозитов увеличился на 8%, при этом в декабре отмечен максимальный рост — 6,5%, что специалисты связывают с ускорением роста доходов населения в предыдущие месяцы. Средняя ставка по рублевым вкладам в Южном федеральном округе в декабре составляла 15,1% для депозитов сроком до года и около 9% — для долгосрочных вкладов. Несмотря на замедление темпов прироста, жители края сохраняют высокую сберегательную активность, предпочитая фиксировать доходность на продолжительный срок.

Вячеслав Рыжков