На Кубани расширили категории получателей льготы при газификации домовладений

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 76-й сессии внесли изменения в краевой закон о дополнительных мерах социальной поддержки при газификации домовладений отдельных категорий граждан. Поправки расширяют круг получателей льготы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

Как пояснил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша, изменения предусматривают распространение права на компенсацию расходов по газификации на членов семьи собственника жилья, заключившего договор о подключении к газовым сетям, но не успевшего воспользоваться мерой поддержки из-за смерти в период проведения работ. Ранее такие выплаты предоставлялись исключительно собственнику, а в случае его смерти право на них к наследникам не переходило.

Новая редакция закона, подготовленная с учетом обращений граждан, совместно проживавших с умершими владельцами домов, закрепляет за ними возможность получить льготу при условии оформления права собственности на газифицируемый объект.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятое решение, отметил, что подключение газа для многих жителей края является ключевым этапом в обустройстве быта. По его словам, действующие процедуры оформления документов и получения компенсаций в случае смерти собственника создают для семей серьезные трудности, что и стало основанием для корректировки законодательства. Он подчеркнул, что инициатива губернатора Вениамина Кондратьева направлена на то, чтобы гарантировать предоставление поддержки вне зависимости от непредвиденных жизненных обстоятельств.

Вячеслав Рыжков