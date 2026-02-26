Минфин Нижегородской области привлечет кредиты еще на 1,5 млрд рублей

Минфин Нижегородской области провел три закупки на открытие возобновляемых кредитных линий на 500 млн руб. каждая. Всего министерство планирует привлечь 1,5 млрд руб., следует из документов на сайте госзакупок.

Кредитные линии планируется открыть на девять месяцев для финансирования дефицита областного бюджета и погашения госдолга Нижегородской области.

Доходы бюджета Нижегородской области после корректировок составляют 336,4 млрд руб., дефицит — 33,4 млрд руб. Госдолг на 1 февраля составлял 216,4 млрд руб.

По прогнозам минфина дефицит областного бюджета сохранится до 2031 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале февраля нижегородский минфин объявил закупки на привлечение еще 15 млрд руб. кредитов.

Владимир Зубарев