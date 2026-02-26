Сочи и Краснодар вошли в топ-3 популярных направлений для автотуризма

Сочи и Краснодар вошли в топ-3 самых востребованных направлений для автотуризма в феврале 2026 года. Рейтинг сформировал российский сервис бронирования жилья Твил.ру на основе анализа заявок с запросом парковочных мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Специалисты сервиса изучили структуру бронирований и определили локации, где путешественники чаще всего выбирали размещение с возможностью парковки автомобиля. Лидером стала Москва — на столицу пришлось 11% всех автопоездок. Второе место занял Санкт-Петербург, третье — Сочи с долей 4%. Показатель Санкт-Петербурга составил 7%.

В первую десятку также вошли Казань, Краснодар, Красная Поляна, Архыз, Ялта и Калининград. Замкнул топ-10 Севастополь. Краснодар закрепился в числе наиболее популярных направлений для самостоятельных поездок по стране.

Аналитики связывают устойчивый интерес к автотуризму с гибкостью маршрута и возможностью самостоятельно планировать график путешествия без привязки к расписанию поездов и авиарейсов. Дополнительным фактором остается экономичность таких поездок.

По данным сервиса, в феврале туристы в среднем бронировали в Сочи проживание на три ночи. Средняя стоимость одной ночи составила 3,8 тыс. руб. В Краснодаре путешественники планировали остановки на две ночи со средней ценой 3,7 тыс. руб. за ночь. В Красной Поляне средняя продолжительность отдыха достигла пяти ночей, а стоимость размещения — 9 тыс. руб. за сутки.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи и Сириус стали частью пятерки самых популярных направлений для поездок в длинные выходные, приуроченные к 8 Марта, согласно анализу сервиса бронирования «Отелло». Лидерами по количеству бронирований остаются Москва и Санкт-Петербург, а также наблюдается рост интереса к горнолыжным курортам и зарубежным направлениям, таким как Турция и ОАЭ.

Мария Удовик