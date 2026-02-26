Сочинка более 30 лет собирала книги с рецептами и вошла в Книгу рекордов

Жительница Сочи Юлия Малышева вошла в Книгу рекордов России, собрав крупнейшую в стране коллекцию кулинарных книг. В ее собрании насчитывается 754 издания. Специалисты Книги рекордов России зафиксировали достижение после проверки представленных данных и официально подтвердили рекорд.

Коллекционированием Юлия занимается более 30 лет. Интерес к кулинарии появился у нее в детстве: с семи лет она начала собирать журналы и книги с рецептами. Со временем увлечение приобрело системный характер — коллекция регулярно пополнялась новыми экземплярами. Идею подать заявку на рекорд Юлия реализовала после окончания профессиональных кулинарных курсов. Специалисты рассмотрели документы и внесли ее имя в реестр рекордсменов страны.

В коллекции представлены как старинные издания, так и современные книги по гастрономии. Собрание охватывает разные направления кулинарного искусства и отражает эволюцию рецептурных традиций за десятилетия.

Ранее жители Краснодарского края уже попадали в Книгу рекордов России с различными достижениями. Так, 10-летняя жительница Краснодара установила рекорд по продолжительности виса на пятках на воздушном кольце — 1 минута 46 секунд. Другая юная представительница региона выполнила 51 подъем ног в стойке на голове, что также стало рекордным показателем.

Кроме того, жительница Краснодара Светлана Халимова установила рекорд по максимальной разнице в возрасте между братом и сестрой — 34 года 4 месяца и 23 дня. Специалисты официально подтвердили этот показатель и внесли его в реестр достижений страны.

Мария Удовик