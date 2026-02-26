В Сочи к 2026 году создадут цифровую платформу управления транспортом

В Сочи к концу 2026 года создадут единый цифровой контур управления общественным транспортом. О планах сообщил заместитель главы города Вячеслав Бауэр, информацию распространила пресс-служба администрации курорта.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Администрация Сочи намерена сформировать цифровую платформу, которая объединит различные виды транспорта и обеспечит централизованное управление маршрутной сетью. В систему интегрируют модуль оперативного информирования пассажиров на случай нештатных ситуаций. Специалисты рассчитывают, что внедрение цифрового контура повысит управляемость транспортной системы и прозрачность процессов перевозки.

В настоящее время транспортная инфраструктура позволяет гостям курорта добраться из аэропорта в разные районы города. По данным мэрии, в 2025 году пассажиропоток на маршрутах регулярного сообщения составил около 82 млн человек, что сопоставимо с показателями 2024 года. Таким образом, несмотря на внешние ограничения, система перевозок сохраняет стабильную нагрузку.

Управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров подчеркнул, что специалисты обеспечивают безопасность и устойчивость работы авиаузла, оперативно реагируя на изменения. В 2026 году команда аэропорта продолжит развивать маршрутную сеть и внедрять новые сервисы для повышения комфорта пассажиров.

Ранее сообщалось, что в 2026 году спрос на отдых в Сочи снизился на 9% на фоне ограничений в работе аэропорта. В этих условиях цифровизация транспортного управления рассматривается как один из ключевых инструментов повышения эффективности городской инфраструктуры и качества обслуживания пассажиров.

Мария Удовик