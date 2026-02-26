РМК закроет каток и горку с девятиэтажный дом в Екатеринбурге

Последним днем работы фестиваля «Энергия РМК. Зима», где находятся каток и горка с девятиэтажный дом, станет 28 февраля, сообщили в социальных сетях фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Друзья, все рано или поздно заканчивается. Вот и наш зимний фестиваль подходит к концу. 28 февраля – последний день работы горки, катка, хоккейного корта и ледяного "Городка приключений". Площадка "РМК Экстрим" остается с вами до 9 марта»,— сообщили организаторы.

В день закрытия на хоккейном корте пройдет финальный детский хоккейный турнир. До 28 февраля площадка работает в обычном режиме: с 12:00 до 21:30 по будням и с 10:00 до 21:30 по выходным.

Организаторы также сообщили, что фестиваль «Энергия РМК» проведут и летом.

Напомним, горка высотой с многоэтажный дом открылась в Екатеринбурге в конце декабря в рамках фестиваля. За новогодние праздники фестиваль посетили более 430 тыс. человек.