Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с нападением собаки на ребенка на Ставрополье

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки по факту нападения собаки на ребенка в селе Заветном Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для вмешательства стало видеообращение матери мальчика. В 2024 году на ее сына во дворе одного из домов напала собака. На ней не было намордника. В результате случившегося пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Ребенок перенес операцию и проходил длительную реабилитацию. Компенсацию семье пострадавшего так и не выплатили, хотя есть вынесенное судебное решение. Судмедэксперты также признали вред здоровью легким, с чем потерпевшая сторона не согласна.

В СУ СК России по Ставропольскому краю проводят процессуальную проверку.

Мария Хоперская