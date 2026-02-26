На Кубани предложения вакансий для пенсионеров достигли 20%

В Краснодарском крае по итогам 2025 года зафиксирована умеренная положительная динамика на рынке труда. Количество размещенных вакансий увеличилось на 5% по сравнению с 2024 годом, при этом активность соискателей выросла на 9%. Таким образом, рост числа резюме опережает прирост предложений работодателей, рассказал региональный представитель «Авито Работа» в ЮФО Дмитрий Телегин на круглом столе «Развитие человеческого капитала на Кубани: HR-тренды — 2026», организованном «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Средний размер зарплатного предложения в регионе достиг 73,9 тыс. руб. в месяц, что на 9% выше показателя предыдущего года. Темпы увеличения оплаты труда замедлились: в прошлые годы динамика составляла 15–20% ежегодно. В Южном федеральном округе среднее предложение находится на уровне 71,4 тыс. руб., по России — 79,9 тыс. руб.

«Навыки работы с искусственным интеллектом и нейросетями становятся все более востребованными как в офисных, так и в производственных профессиях. Количество резюме с упоминанием этих навыков выросло более чем в 2,5 раза за год. Работодатели включают эти требования в вакансии IT, финансовой и страховой сфер, а автоматизация процессов найма позволяет быстрее отбирать кандидатов. Это демонстрирует, что цифровизация и внедрение новых технологий уже меняют подход к поиску и управлению кадрами»,— отмечает Дмитрий Телегин.

Компании смещают акцент на удержание сотрудников. Число вакансий с обучением от работодателя выросло на 134%, упоминание карьерного роста — на 113%, предложения повышения квалификации — на 13%. Работодатели расширяют социальные пакеты: компенсация проезда стала встречаться на 97% чаще, подарки детям — на 64%, корпоративные скидки — на 40%. Предложения с проживанием выросли на 37%, с питанием — на 35%, с ДМС — на 21%.

Дополнительно внедряются программы пенсионного страхования, ипотечной поддержки и санаторно-курортного лечения. Доля вакансий, подходящих для пенсионеров, достигла 20%, а в 53% объявлений работодатели готовы рассматривать кандидатов старше 45 лет, резюмировал Дмитрий Телегин.

Мария Удовик