В Кувандыке введен режим повышенной готовности из-за аварии на водоводе

В Кувандыке Оренбургской области введен режим повышенной готовности из-за аварии на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства рекомендованы круглосуточное дежурство, организация подвоза технической воды для населения и работы объектов теплоснабжения, а также своевременное информирование населения о ходе проведения работ.

Режим повышенной готовности будет действовать в городе до полного восстановления водоснабжения.

Андрей Сазонов