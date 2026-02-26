В Кувандыке введен режим повышенной готовности из-за аварии на водоводе
В Кувандыке Оренбургской области введен режим повышенной готовности из-за аварии на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства рекомендованы круглосуточное дежурство, организация подвоза технической воды для населения и работы объектов теплоснабжения, а также своевременное информирование населения о ходе проведения работ.
Режим повышенной готовности будет действовать в городе до полного восстановления водоснабжения.