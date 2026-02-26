За год интерес к подработке на Кубани вырос на 57%

В Краснодарском крае в 2025 году усилились тенденции гибкой занятости и цифровизации процессов подбора персонала. Количество предложений подработки увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом, а интерес соискателей к таким форматам вырос на 57%, рассказал региональный представитель «Авито Работа» в ЮФО Дмитрий Телегин на круглом столе «Развитие человеческого капитала на Кубани: HR-тренды — 2026», организованном «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«Мы видим рост интереса к гибким форматам занятости, частичной и временной работе. Многие соискатели совмещают основную работу с подработкой, что позволяет им увеличивать доход и планировать день. Компании постепенно перестраивают управление персоналом, становясь более гибкими и готовыми к быстрой адаптации. Важным элементом становится развитие HR-бренда работодателя, чтобы поддерживать эффективность найма и удерживать кадры»,— уточнил господин Телегин.

По данным платформы, гибкая занятость позволяет бизнесу оперативно закрывать краткосрочные задачи, особенно в периоды сезонного или пикового спроса, а гражданам — формировать дополнительный доход и комбинировать несколько видов деятельности.

Одновременно растет спрос на цифровые компетенции. Число вакансий с требованием владения инструментами искусственного интеллекта увеличилось на 70% год к году. Наиболее активно такие навыки востребованы в IT, банковском секторе, маркетинге и рекламе, уточнил региональный представитель «Авито Работа» в ЮФО.

Соискатели активно осваивают новые технологии: количество резюме с указанием навыков работы с нейросетями выросло на 175%. Среди молодежи 18–24 лет 44% резюме размещены в категории «Без опыта». В производстве и агропромышленном комплексе число молодежных резюме увеличилось на 122%, в строительстве — на 107%, в сфере гостеприимства — на 86%.

По оценкам рынка, внедрение цифровых HR-решений позволяет сократить объем рутинных операций на 80%, время найма — на 50%, а финансовые затраты — на 30%, резюмировал господин Телегин.

Мария Удовик