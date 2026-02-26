В Ростове более 43% арендодателей снизили цены на долгосрочную аренду жилья

В январе 2026 года в Ростове-на-Дону 43,6% объявлений о долгосрочной аренде жилья предлагали условия с пониженной стоимостью. По сравнению с декабрем 2025 года доля таких объявлений увеличилась на 7,3 п. п. (с 36,3%), а по сравнению с январем 2025 года — на 15 п. п. (с 28,6%). По этому показателю регион занял шестое место в России. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Аренда».

Средний размер скидки на долгосрочную аренду квартир в городе увеличился на 9,9%. За месяц дисконт вырос на 0,9 п. п. (с 9%), а за год — на 0,8 п. п. (с 9,1%).

В целом на рынке долгосрочной аренды в крупных городах России в январе 2026 года стоимость своих квартир снизили 39% собственников. В среднем по мегаполисам цена в объявлениях уменьшилась на 10%.

За последний год в крупных российских городах доля объявлений о снижении стоимости аренды жилья увеличилась на 5,6 п. п. При этом средняя величина скидки практически не изменилась, сократившись лишь на 0,2 п. п.

Лидером по количеству объявлений с уменьшением арендной платы в январе стал Екатеринбург, достигнув уровня 55,2%. Второе место занял Воронеж с результатом 50,2%. За ним следуют Краснодар (47,5%), Нижний Новгород (45,9%), Санкт-Петербург (45,6%) и Ростов-на-Дону (43,6%).

Наибольшее падение стоимости аренды наблюдалось в Казани, где цены упали на 13,2%. В Омске снижение составило 11,8%, в Нижнем Новгороде и Перми — по 11,1%, а в Волгограде — 10,8%.

Наталья Белоштейн