Четверых волгоградцев задержали за разбой с электрошокером в гаражах

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Волгоградской области и регионального УФСБ задержали четверых жителей облцентра, подозреваемых в разбойном нападении. Силовую поддержку операции обеспечивали бойцы Росгвардии, сообщили в полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По версии следствия, инцидент произошел на территории гаражного кооператива. Словесная перепалка между двумя компаниями переросла в драку, в ходе которой фигуранты применили электрошокер. После этого нападавшие забрали наличные у одного из троих потерпевших и попытались снять золотую цепочку с другого.

Оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. При обысках дома у фигурантов нашли два травматических пистолета, патроны, ножи и саблю — все это отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Троих задержанных поместили в СИЗО, четвертый находится под домашним арестом.

Нина Шевченко