ГУММиД не получил 2 млрд за срыв сроков строительства станции «Сормовская»

Нижегородский заказчик строительства метро ГУММиД, в июне 2025 года направлявший генподрядчику АО «Моспроект-3» претензию в размере 2,081 млрд руб., сообщил, что на текущий момент эта неустойка не оплачена. «Действующее законодательство предусматривает возможность списания суммы неустойки полностью, если по окончании исполнения контракта она составляет не более 5% от суммы контракта. Таким образом, сумма неустойки пока не может быть взыскана с подрядчика, этот вопрос будет решаться после реализации контракта», — сообщили в учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижегородском районе метростроители сделали тоннели, а в Сормовском районе еще не завершено проектирование станции

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Нижегородском районе метростроители сделали тоннели, а в Сормовском районе еще не завершено проектирование станции

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По заключенному в августе 2022 года контракту на проектирование и строительство станции метро «Сормовская» генподрядчику было выплачено 866,3 млн руб. аванса. Согласно срокам пока действующего договора, станция с перегонными тоннелями стоимостью 19,4 млрд руб. должна быть построена к концу 2026 года. Однако работы еще не начинались.

В «Моспроекте-3» сообщили, что они ведут проектные работы по подготовке территории и сооружению котлованов. «Также продолжаются изыскательские работы по основному этапу строительства линии, параллельно ведется разработка документации и согласование технических решений», — сообщили в компании. После разработки проекта генподрядчик намерен приступить к подготовке площадки. Начать строительство в «Моспроекте-3» обещают в случае получения положительного заключения Госэкспертизы на технические решения и сметную стоимость строительства.

В КУГИ администрации Нижнего Новгорода уточнили, что по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Станционной, Коминтерна, Бурнаковской и Сормовского шоссе изъятию подлежат 567 земельных участков с расположенными на них 755 капитальными объектами: гаражи, здания и сооружения. «В настоящее время не изъятыми остаются 102 гаража (организовано принудительное изъятие в судебном порядке) и два комплекса недвижимости, принадлежащие открытому акционерному обществу и частному лицу», — отчитались в комитете по освобождению площадки для строительства.

Иван Сергеев