Власти Дагестана планируют отремонтировать три моста на трассе «Кавказ»

В этом году власти Дагестана планируют капитально отремонтировать три моста на федеральной трассе Р-217 «Кавказ». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет об искусственных сооружениях через канал Верхнехасавюртовский (на 750 км), реку Артузен (на 896 км) и Уллучай (на 907 км). В рамках ремонта подрядчик расширит мосты до четырех полос, разделит встречные потоки транспорта барьерным ограждением. Кроме того, планируется восстановить транспортно-эксплуатационные характеристики мостов и увеличить их грузоподъемность.

Сейчас на объектах ведутся подготовительные работы. На время производства капремонта движение будет осуществляться по временным схемам.

Мария Хоперская