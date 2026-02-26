В Оренбуржье прокуратура потребовала деприватизировать земли СНТСН «Боевое Братство»

Прокуратура Оренбургской области в суде потребовала вернуть в муниципальную собственность земельные участки садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Боевое братство» в с. Нежинка.

В ходе проверки выяснилось, что председатель СНТСН, «действуя в составе организованной группы с главой Нежинского сельсовет» и другими лицами, организовал приватизацию земель, находившихся в муниципальной собственности.

Глава СНТСН включил в состав «Боевого братства» аффилированных людей, которые фактически не собирались пользоваться и распоряжаться участками. Как показала проверка, сделано это было для последующего дробления территории и продажи земельных участков по рыночной стоимости.

«Лица, которым из муниципальной собственности переданы земельные участки, фактически членами товарищества не являлись, деятельность в сфере садоводства и огородничества не осуществляли, членские взносы не оплачивали, иные обязанности членов товарищества не исполняли, однако участки были приобретены по кадастровой стоимости для извлечения выгоды, без намерения их использования по назначению»,— говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что первоначальные члены «Боевого Братства», которые являлись участниками СВО и ветеранами боевых действий, были исключены из состава товарищества для предоставления прав на выкуп земельных участков доверенным лицам из состава организованной группы.

В Оренбургский районный суд направлен иск о признании недействительными договоров купли-продажи 6 земельных участков рыночной стоимостью более 6 млн руб. и применении последствий недействительности сделки в виде расторжения договоров и возвращения земель в муниципальную собственность.

По данным «СПАРК-Интерфакса», председателем СНТСН «Боевое Братство» является Владимир Ткаченко.

Сабрина Самедова