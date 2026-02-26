В Дагестане запустят производство солнцезащитных стекол за 2,4 млрд рублей

ООО «Салаватстекло Каспий» намерено в 2026 году начать производство листового стекла с мягким покрытием. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минпродторга Дагестана Фото: пресс-служба минпродторга Дагестана

«Определен поставщик и заключен контракт на поставку оборудования, производится промышленное проектирование линии»,— отметил глава минпромторга.

Объем инвестиций в производство составит 2,4 млрд руб.

Запуск новой производственной линии обеспечит выпуск стекол с солнцезащитными, низкоэмиссионными и многофункциональными покрытиями. В будущем продукция этой линии будет составлять более 30% от общего объема производства.

Наталья Белоштейн