В Дагестане запустят производство солнцезащитных стекол за 2,4 млрд рублей
ООО «Салаватстекло Каспий» намерено в 2026 году начать производство листового стекла с мягким покрытием. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов.
Фото: пресс-служба минпродторга Дагестана
«Определен поставщик и заключен контракт на поставку оборудования, производится промышленное проектирование линии»,— отметил глава минпромторга.
Объем инвестиций в производство составит 2,4 млрд руб.
Запуск новой производственной линии обеспечит выпуск стекол с солнцезащитными, низкоэмиссионными и многофункциональными покрытиями. В будущем продукция этой линии будет составлять более 30% от общего объема производства.