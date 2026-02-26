Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рослесхоз выделил 24 млн рублей на покупку техники для лесопожарных станций Самарской области

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» Рослесхоз выделил Самарской области 24 млн руб. на покупку четырех единиц техники для лесопожарных станций. Об этом сообщает правительство региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выделенные деньги пойдут на покупку двух малых лесопатрульных комплексов и двух тракторов с плугом и мульчером. Прицепные модули тракторов необходимы для эксплуатации и прочистки лесных дорог, что позволяет утилизировать ненужную древесину, не дожидаясь окончания пожароопасного сезона. Из областного бюджета выделены 4 млн руб. на закупку нового пожарно-технического вооружения.

В ведении министерства природных ресурсов и экологии Самарской области 17 станций, укомплектованных различной техникой, оборудованием и личным составом. В парке насчитывается 170 единиц пожарной техники, в том числе 53 пожарных автомобиля, 45 тракторов, более 40 лесопатрульных автомобилей.

Руфия Кутляева