Рослесхоз выделил 24 млн рублей на покупку техники для лесопожарных станций Самарской области

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» Рослесхоз выделил Самарской области 24 млн руб. на покупку четырех единиц техники для лесопожарных станций. Об этом сообщает правительство региона.

Выделенные деньги пойдут на покупку двух малых лесопатрульных комплексов и двух тракторов с плугом и мульчером. Прицепные модули тракторов необходимы для эксплуатации и прочистки лесных дорог, что позволяет утилизировать ненужную древесину, не дожидаясь окончания пожароопасного сезона. Из областного бюджета выделены 4 млн руб. на закупку нового пожарно-технического вооружения.

В ведении министерства природных ресурсов и экологии Самарской области 17 станций, укомплектованных различной техникой, оборудованием и личным составом. В парке насчитывается 170 единиц пожарной техники, в том числе 53 пожарных автомобиля, 45 тракторов, более 40 лесопатрульных автомобилей.

Руфия Кутляева