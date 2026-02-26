В Мясниковском районе в ДТП погиб 52-летний водитель Ford Transit

В Мясниковском районе Ростовской области 52-летний водитель Ford Tranist погиб в ДТП. Авария произошла утром 26 февраля на автодороге «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь», сообщили в госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, автомобилист слишком приблизился к попутной «Купаве», из-за чего транспортные средства столкнулись. В результате случившегося водитель иномарки погиб на месте.

Детальные обстоятельства аварии устанавливаются.

Мария Хоперская