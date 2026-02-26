В Ростовской области планируют поддержать 50 отличников льготной ипотекой под 1%

В Ростовской области на 2026 год заложено 136 млн руб. для реализации программы «Ипотека для отличников под 1%». Об этом сообщила директор агентства жилищных программ Ростовской области Мария Гаврикова в пресс-центре «ТАСС-Юг».

«Самое важное то, что 10 лет мы будем субсидировать, поэтому понимаем, что у нас обязательства по переходящему участию и новых, новых мы планируем в этом году 50 отличников»,— заявила Гаврикова.

В категории участников программы определены врачи и сотрудники образования. «Там преподаватели могут быть вузов, и социальный педагог, и воспитатель, и тренер, которые именно преподают в образовательных учреждениях муниципальных»,— пояснила эксперт.

С начала действия программы в 2023 году участниками стали 119 человек. На реализацию мероприятия на 2024-2026 годы предусмотрены средства в объеме 393,1 млн руб., уточнила Гаврикова.

Валентина Любашенко