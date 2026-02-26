Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Более 100 населенных пунктов Саратовской области могут попасть в зону паводка

В предстоящий паводок в зону затопления могут попасть 102 населенных пункта Саратовской области, сообщили на заседании облправительства. Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин отметил, что подготовка идет к наихудшему сценарию из-за снежной зимы.

Фото: администрация Балаковского района

Для эвакуации населения подготовлено 205 стационарных пунктов временного пребывания, рассчитанных на 65 тыс. человек. В зонах возможного затопления будет работать 31 оперативная группа областной службы спасения.

На 29 участках малых рек в девяти муниципальных районах запланированы ледовзрывные работы. Господин Юрин призвал членов административных комиссий в районах быстро фиксировать факты затопления жилья и направлять данные в управление региональной безопасности. Это необходимо для оформления финансовой помощи пострадавшим.

Марина Окорокова