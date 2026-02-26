Дневные и ночные стрельбы проведут в порту Новороссийска

27 февраля в Новороссийске два раза за день пройдут учения со стрельбами. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Военно-морская база проведет учения в акватории порта в период с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 01:00. Стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Во время учений НВМБ отработает практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров. В период тренировочных мероприятий в акватории Новороссийска запрещается плавание маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих госрегистрации. Ограничения также распространяются на прогулочные, спортивные суда и любые виды подводных работ.

София Моисеенко