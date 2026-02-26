Депутаты фракции СРЗП в думе Тюмени вернули название «Справедливая Россия»

Депутаты Тюменской городской думы единогласно поддержали переименование фракции «Справедливая России — За правду» (СРЗП) в представительном органе на «Справедливая Россия». Как пояснил заместитель председателя Андрей Голоус, решение связано с заявлением руководителя справороссов в думе Сергея Морева.

«Партия растет и набирает позиции, было принято решение, что название СРЗП все-таки перевести к первоначальному виду, «Справедливая Россия», чтобы быть ближе и понятнее»,— пояснил господин Морев.

Депутатскую фракцию СРЗП в гордуме Тюмени VIII созыва создали в сентябре 2023 года. В ее состав вошли индивидуальные предприниматели Сергей Морев и Николай Ремезков. Всего в представительном органе создано четыре фракции, в том числе «Единая Россия» (в ее состав входят 28 депутатов), ЛДПР (четыре) и КПРФ (два).

Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» решила вернуться к названию «Справедливая Россия» и упразднила посты сопредседателей в октябре 2025 года. Справороссы получили многосоставный бренд накануне выборов в Госдуму в 2021 году, объединившись с партиями Геннадия Семигина («Патриоты России») и Захара Прилепина («За правду!»), однако спустя пять лет оба политика от руководства организацией фактически отошли.

Подробнее о переименовании партии — в материале «Ъ» «Эсеры больше не "За правду"».

Василий Алексеев