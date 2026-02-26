На развитие Северного Кавказа хотят привлечь 150 млрд рублей частных инвестиций

Министр экономического развития РФ Максим Решетников провел стратегическую сессию по концепции стратегии Института развития Кавказ.РФ, сообщает пресс-служба Кавказ.РФ.

Фото: Кавказ.РФ

Участники обсудили роль компании в достижении национальных целей и создании устойчивой модели роста для Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года. Максим Решетников отметил, что предыдущая стратегия, принятая в 2022 году, устарела из-за изменений в национальных целях и подходах к планированию.

За три года на Северном Кавказе создали более 40 объектов инфраструктуры на своих площадках и проложила свыше 70 км экологических маршрутов. Курорты округа ежегодно принимают около 2 млн туристов. Через инструменты института привлекли 24 млрд руб. внебюджетных инвестиций в особые экономические зоны, поддержали 219 проектов с общим объемом вложений свыше 24 млрд руб. Эти успехи сформировали устойчивый инвестиционный контур в макрорегионе.

Заместитель министра Сергей Назаров выделил восстановление доверия банковского сектора как главное достижение. Банки поддержали 203 инвестиционных проекта на 19 млрд руб., резиденты ОЭЗ привлекли кредиты на 51 млрд руб. с высокой дисциплиной возврата. Развитие банковского участия расширило финансовые возможности проектов и снизило зависимость от бюджета. Концепция стратегии предусматривает снятие инфраструктурных барьеров: модернизацию инженерных сетей в ОЭЗ, развитие энергетики и ЖКХ, рост производительности в туризме.

Гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов представил логику нового этапа. Компания сосредоточится на инструментах, которые влияют на инвестиции, производительность труда и занятость, обеспечит финансовую устойчивость для крупных проектов. Обновленная стратегия фиксирует пять приоритетов: развитие ОЭЗ и инфраструктуры, реализация инвестиционных проектов, модернизация энергетики и ЖКХ, создание отраслевого центра компетенций, развитие кадрового потенциала.

В 2026 году Кавказ.РФ усилит работу с Ассоциацией развития кадров СКФО через карьерный портал, созданный с крупной HR-платформой. Компания внедрит сертификацию канатных дорог, оформила экспертизу в горном строительстве через дочернюю структуру «Кавказ Инжиниринг» и развивает комплексные туристические решения — от подготовки инфраструктуры до вывода продуктов на рынок. Эти шаги укрепят финансы и уменьшат зависимость от госсредств.

Базовый сценарий до 2030 года предполагает вложения 26 млрд руб. в инфраструктуру ОЭЗ и привлечение до 150 млрд руб. от резидентов. Это перейдет от точечных инициатив к системной модели роста СКФО.

Станислав Маслаков