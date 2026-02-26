В Ульяновском военном авиационном училище военно-транспортной авиации ведутся ремонтные работы

В Ульяновском военном авиационном училище военно-транспортной авиации, которое в текущем году должно стать полноценным вузом, скоро откроют обновленные классы. Об этом сообщает благотворительный фонд «Zа Победу», который совместно с 235-м военно-транспортным авиационным полком будет курировать ремонтные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Планируется, что уже осенью 2026 года учреждение примет полноценный набор будущих военных летчиков. С 1 сентября из Балашова в Ульяновск передислоцировали четвертый факультет военно-транспортной и дальней авиации Краснодарского летного училища.

Вопрос о размещении высшего военного летного училища в Ульяновске обсуждался в Министерстве обороны России около полутора лет. Изначально на базе бывшего военно-технического училища был открыт факультет Краснодарского летного училища.

Андрей Сазонов