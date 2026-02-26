Нижнему Новгороду не дали 235 млн рублей кстовской дотации

После юридического присоединения Кстовского муниципального округа к Нижнему Новгороду встал вопрос о передаче в общий муниципальный бюджет дотации из областного бюджета в размере 235 млн руб., которая была запланирована в кстовском бюджете. Как выяснил «Ъ-Приволжье», по итогам консультаций администрации Нижнего Новгорода с областным правительством последнее решило не перечислять городу эти деньги. В правительстве считают, что бюджетная обеспеченность жителей Кстовского района будет полностью соответствовать уровню Нижнего Новгорода в целом.

«Дотация Нижнему Новгороду не предусмотрена ввиду того, что его бюджетная обеспеченность (коэффициент 1,833) значительно превышает критерий выравнивания, который рассчитывается исходя из требований Бюджетного кодекса РФ и регионального законодательства (коэффициент на 2026 год - 1,404). При этом в 2026 году прогнозируется рост собственных доходов бюджета Нижнего Новгорода с учетом Кстовского района. Отметим также, что ежегодно административный центр получает из областного бюджета больший объем целевых субсидий по сравнению с другими муниципалитетами области. А по итогам 2025 года городу была списана задолженность по бюджетным кредитам в объеме 2,8 млрд руб.», — пояснили мотивацию решения в министерстве финансов Нижегородской области.

Таким образом, власти считают, что объединение двух муниципалитетов не повлечет за собой снижения финансирования территории Кстовского района Нижнего Новгорода в рамках межбюджетных отношений.

Иван Сергеев