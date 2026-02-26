В Самарской области назвали даты ограничений на дорогах для тяжеловесного транспорта

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области утвердило график временных ограничений движения транспорта на трассах регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Весной ограничения введут с 1 по 30 апреля для транспортных средств с нагрузкой более 7 тонн на ось. Летом они будут действовать с 20 мая по 31 августа для тяжеловесных транспортных средств при среднесуточной температуре воздуха свыше +32 °C. В жаркую погоду движение разрешается с 22:00 (MSK+1) до 10:00.

Ограничительные меры позволяют обеспечить безопасность движения и сохранить целостность дорожного покрытия. Вводимый график не распространяется на пассажирские автобусы, доставку продуктов питания, лекарств, топлива, почты, а также транспорт экстренных и правоохранительных служб.

Ограничения не затронут следующие участки региональных трасс: автомобильная дорога Самара — Бугуруслан в Волжском районе и в Кинеле, Красноглинское шоссе в Самаре, обход села Красный Яр в Красноярском районе, на всей протяженности дороги «Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу».

Руфия Кутляева