Новосибирцы смогут увидеть лунное затмение

Вечером 3 марта в Новосибирске будет видна завершающая часть полного лунного затмения, рассказали в Новосибирском государственном университете (НГУ). Максимальная фаза затмения будет достигнута в 18:33 по местному времени, когда Луна в Новосибирске еще не взойдет. Полная фаза продлится с 18:03 до 19:02, теневая — с 16:49 до 20:17, а затмение в целом — с 15:43 до 21:23.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Новосибирске 3 марта Луна взойдет в 19:05, через несколько минут после окончания полной фазы, отметили в НГУ. К тому моменту, когда спутник Земли полностью выйдет из-за горизонта, он будет находиться в глубокой, почти полной, частной теневой фазе, составляющей около 95%.

Видимая в Новосибирске часть затмения уложится в отрезок времени с 19:05 до 21:23, подсчитали ученые.

Михаил Кичанов