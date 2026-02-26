На выполнение социальных обязательств на Северной железной дороге направлено 10 млрд рублей в 2025 году

На Северной железной дороге 26 февраля подведены итоги выполнения обязательств коллективных договоров ОАО «РЖД», дочерних обществ, негосударственных учреждений здравоохранения и образования в 2025 году. На обеспечение социальных гарантий сотрудников и неработающих пенсионеров было направлено 10 млрд рублей. Размер социального пакета на одного работника составил 95 тыс. рублей, на неработающего пенсионера — до 5 тыс. рублей. Средняя заработная плата железнодорожников — около 108 тыс. рублей, рост на 10,3%, реальный доход вырос на 1,5%. Индексация зарплаты проводилась в феврале, марте, декабре 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

По итогам 2025 года выполнены основные производственные и финансовые показатели работы магистрали, обеспечен запланированный уровень безопасности движения. Погрузка составила 53 млн тонн, отправлено более 14 млн пассажиров. На развитие инфраструктуры дороги направлено 27 млрд рублей. А по сумме ключевых показателей работы в 2025 году Северная магистраль признана лучшей среди 16 российских железных дорог.

«Умение добиваться результата всегда отличало работников Северной магистрали и помогало успешно справляться с поставленными задачами. Уверен, что слаженная работа всего коллектива дороги станет фундаментом для дальнейших производственных успехов и достижений»,— сказал начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Магистраль выполняет перед работниками все социальные обязательства. Производятся различные социальные выплаты, есть зональные надбавки к заработной плате, материальные поощрения. Реализуются программы по обеспечению безопасных и комфортных условий труда: ремонтируются помещения, повышается комфорт рабочих мест. На это в 2025 году направлено около 3 млрд рублей. Создаются условия для развития физкультуры, спорта и ЗОЖ, профессионального и личностного роста, предусмотрены компенсации затрат на занятия спортом, медобслуживание, отдых. Дополнительная поддержка оказывается неработающим пенсионерам в рамках коллективного договора, а также со стороны волонтерского движения дороги. Особое внимание сейчас уделяется железнодорожникам-участникам специальной военной операции и семьям работников, чьи родные и близкие принимают в ней участие: им предоставляются положенные льготы, оказывается необходимая психологическая помощь и поддержка.

Справка: На Северной дороге трудятся 39,9 тыс. человек, около 30% из которых — это молодые люди в возрасте до 35 лет.

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»